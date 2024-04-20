Два человека попали в реанимацию после укуса клещей в Гродно

В Гродненскую областную инфекционную больницу госпитализированы два человека, которых укусили клещи, сообщил телеканал «Гродно+».
В сюжете сообщили, что после укуса клещей в Гродно два пациента оказались в реанимации, еще два человека уже готовятся к выписке после инфицирования.
При этом главврач Гродненской инфекционной облбольницы Наталья Малышко подчеркнула, что примерно 30% пролеченных пациентов с клещевым энцефалитом до определенного времени и вовсе исключают укус клеща.
— Самочка клеща может укусить, внести вирус и отпасть от кожи. И поэтому человек не будет даже знать, что его укусил клещ. А заболевание развивается через какое-то время, — прокомментировала врач.
Инфекционист заметила, что первыми признаками клещевого энцефалита является легкое недомогание, заложенность носа, першение в горле, слабость и небольшая температура. Такое состояние затягивается на 5−6 дней, после чего ненадолго самочувствие улучшится, но потом на 10−14 сутки придет «вторая волна» болезни. Теперь уже у человека развивается повреждение центральной нервной системы, идет поражение головного мозга, пациент может оказаться в реанимации.
Медики советуют ходить в лес в светлой одежде, чтобы замечать клещей, прикрывать открытые участки тела и использовать репелленты. Еще в Беларуси делают прививку от клещевого энцефалита. Вакцинация обязательна для работников леса, для других граждан она добровольная.
— За последние 9 лет ни один из работников леса не поступал к нам в стационар, — заметила доктор Малышко.
Всего в регионе в 2023-м с клещевым энцефалитом в больницу попали 72 человека и только 7 из них были дети.