Два человека попали в реанимацию после укуса клещей в Гродно

Инфекционист заметила, что первыми признаками клещевого энцефалита является легкое недомогание, заложенность носа, першение в горле, слабость и небольшая температура. Такое состояние затягивается на 5−6 дней, после чего ненадолго самочувствие улучшится, но потом на 10−14 сутки придет «вторая волна» болезни. Теперь уже у человека развивается повреждение центральной нервной системы, идет поражение головного мозга, пациент может оказаться в реанимации.