В Перми прошел «Тотальный диктант-2024»

В Перми прошла акция Тотальный диктант, где проверить свои знания русского языка смогли все желающие. В этом году международная акция стала двадцатой, юбилейной. Ровно 20 лет назад — в 2004 году — свой первый диктант написали студенты Новосибирского госуниверситета, потом к ним присоединились жители других городов и даже стран.
Автором текста для написания диктанта в 2024 году стала писательница Анна Матвеева. Она написала текст про дневники. Его диктовали на различных городских площадках известные пермяки, теле- и радиоведущие.
Кстати, в Перми писали диктант на 22 площадках: в библиотеках, вузах, школах, но впервые акция «Тотальный диктант» проходила на площадке пермского IMall «Эспланада».
Здесь на втором этаже для желающих проверить свою грамотность расставили стулья, и так как столов не было, люди писали на планшетах. Акция прошла интересно и спокойно. На площадке было много молодежи, а текст диктанта читала ведущая одного из пермских телеканалов.
Мы запросили основную статистику по результатам акции в Перми, и как только она появится, сразу опубликуем.
Кстати, каждую написанную работу филологи проекта теперь будут проверять минимум два раза. А все пограничные случаи (между двойкой и тройкой и между тройкой и четверкой) — трижды. Также если работа написана на «пять», то ее тоже проверят минимум три раза.