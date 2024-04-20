Сотни родов приняли медики у эвакуированных из-за паводков казахстанок

«Закон направлен на повышение статуса медицинской профессии и обеспечение юридической и финансовой защиты медицинских работников. Им предусмотрены присвоение государственной награды — почетного звания “Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері”. Предоставлены права на получение в приоритетном порядке мест для детей медработников в дошкольных организациях по месту жительства; право на прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу; медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок от 5 лет и более, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты (на сегодняшний день это 8,5 млн тенге)».