Петр Первый зачитал петербуржцам текст «Тотального диктанта»

Несколько тысяч человек собрались 20 апреля в разных уголках Петербурга, чтобы проверить свои знания русского языка в рамках акции «Тотальный диктант». Текст для этого мероприятия написала писатель и журналист Анна Матвеева. А читали его разные известные личности, среди которых актеры Михаил Боярский и Борис Смолкин, музыкант Антоха МС и ведущая Вероника Арапова. А на площадке Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы текст диктанта зачитывал Петр Первый, а если быть точнее телеведущий Леонид Петров в его образе.