Петр Первый зачитал петербуржцам текст «Тотального диктанта»

Несколько тысяч человек собрались 20 апреля в разных уголках Петербурга, чтобы проверить свои знания русского языка в рамках акции «Тотальный диктант». Текст для этого мероприятия написала писатель и журналист Анна Матвеева. А читали его разные известные личности, среди которых актеры Михаил Боярский и Борис Смолкин, музыкант Антоха МС и ведущая Вероника Арапова. А на площадке Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы текст диктанта зачитывал Петр Первый, а если быть точнее телеведущий Леонид Петров в его образе.
Кстати, в этом году «Тотальному диктанту» исполнилось 20 лет. И, вероятно, именно в честь юбилея проверить свои знания можно было на необычных площадках, например, в аэропорте Пулково или прямо в вагоне пригородного поезда.
— Одной из самых необычных площадок нашего города стал вагон пригородного сообщения ОК3906, — указали организаторы мероприятия.
Также «Тотальный диктант» проходил в Санкт-Петербургском госуниверситете, Академии цифровых технологий, Доме Зингера и более сотни других площадок.