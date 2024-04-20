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Умер актер Юрий Омельченко

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Актер театра и кино, заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко умер на 49-м году жизни, сообщил портал Кино-театр.ру.

Источник: KINO-TEATR.RU

Причина смерти артиста не уточняется.

Омельченко родился в 1976 году в Баку. С 1997-го работал в труппе Азербайджанского театра русской драмы. Снялся в фильмах «Дронго», «Беспокойство» и «Колдун». Сыграл в картине «Не бойся, я с тобой!» 2013 года.

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