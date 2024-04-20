Умер актер Юрий Омельченко

Омельченко родился в 1976 году в Баку. С 1997-го работал в труппе Азербайджанского театра русской драмы. Снялся в фильмах «Дронго», «Беспокойство» и «Колдун». Сыграл в картине «Не бойся, я с тобой!» 2013 года.