Умер актер Юрий Омельченко

Причина смерти артиста не уточняется.
Омельченко родился в 1976 году в Баку. С 1997-го работал в труппе Азербайджанского театра русской драмы. Снялся в фильмах «Дронго», «Беспокойство» и «Колдун». Сыграл в картине «Не бойся, я с тобой!» 2013 года.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Актер театра и кино, заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко умер на 49-м году жизни, сообщил портал Кино-театр.ру.
Причина смерти артиста не уточняется.
Омельченко родился в 1976 году в Баку. С 1997-го работал в труппе Азербайджанского театра русской драмы. Снялся в фильмах «Дронго», «Беспокойство» и «Колдун». Сыграл в картине «Не бойся, я с тобой!» 2013 года.