Пожарная опасность и сильный ветер: предупреждение для Воронежской области

В то же время, по прогнозам синоптиков, в воскресенье местами по региону, включая областной центр, возможны небольшие дожди как в темное, так и в светлое время суток. Температура воздуха в Воронеже под влиянием теплого сектора циклона поднимется до +26 градусов, в районах области термометры покажут до +28 градусов.