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Пожарная опасность и сильный ветер: предупреждение для Воронежской области

В регионе повышаются риски возникновения аварийных ситуаций.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 72% 756 мм рт. ст. +17°

По информации регионального гидрометцентра, в воскресенье, 21 апреля, под влиянием теплого сектора западного циклона местами по Воронежской области ожидается усиление юго-восточного ветра до 15−18 м/сек. В регионе установлен желтый уровень погодной опасности. В связи с этим в МЧС напоминают воронежцам: при сильном ветре повышается вероятность возникновения лесных и других видов ландшафтных пожаров, а также риски перехода огня на дома, хозяйственные постройки и иные объекты.

В оперативном прогнозе возникновения и развития чрезвычайных ситуаций регионального ГУ МЧС на воскресенье, 21 апреля, сообщается, что в четырех районах Воронежской области — Бобровском, Каменском, Лискинском и Острогожском — сохраняется предпоследний, IV класс пожарной опасности (высокая степень). На остальной территории региона установился III класс пожарной опасности — средняя степень. Особый противопожарный режим действует в Воронежской области с 1 апреля.

В то же время, по прогнозам синоптиков, в воскресенье местами по региону, включая областной центр, возможны небольшие дожди как в темное, так и в светлое время суток. Температура воздуха в Воронеже под влиянием теплого сектора циклона поднимется до +26 градусов, в районах области термометры покажут до +28 градусов.

Подробный прогноз погоды на новую рабочую неделю читайте на РИА «Воронеж» в понедельник, 22 апреля.

В МЧС обращают внимание, что сильный ветер может также быть источником и других опасностей. В частности, повышаются риски повреждений и обрывов линий связи и электропередачи. Не исключено падение ветхих и слабоукрепленных конструкций. Воронежцев попросили принять необходимые превентивные меры по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. При возникновении или угрозе ЧС следует обращаться по телефонам:

  1. Пожарная охрана — 01, с мобильного телефона — 112.
  2. Оперативная дежурная служба Центра управления кризисными ситуациями — 277 99 00 и 296 93 69.

Вечером четверга, 18 апреля, в Воронеже прошла первая весенняя гроза.