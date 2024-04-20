В Екатеринбурге 20 апреля стало самым жарким за последние 42 года

В Екатеринбурге 20 апреля установлен новый рекорд максимальной температуры. Днем воздух прогрелся до +28 градусов. Последний раз таким жарким 20 апреля было целых 42 года назад. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.
— В Екатеринбурге превышен суточный рекорд максимальной температуры для 20 апреля, установленный в 1982 году, — пишет он в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Уже утром 20 апреля столбик термометра в уральской столице показывал +25 градусов. А днем жители города стали буквально изнывать от жары, разделись до летних платьев, шорт и топов и спасались мороженым.
Жара продержится в Свердловской области до 22 апреля. Температура воздуха в области будет от +19 до +22 градусов. С 23 апреля днем воздух прогреется лишь до +9 градусов, а 24 числа и вовсе похолодает до +7 градусов.
По словам Алексея Пулина, после такой аномальной жары на Урал в конце апреля могут вернуться и зимние холода, а также осадки в виде небольшого снежного покрова.