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В Екатеринбурге 20 апреля стало самым жарким за последние 42 года

В Екатеринбурге 20 апреля побит 42-летний температурный рекорд.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 72% 756 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 20 апреля установлен новый рекорд максимальной температуры. Днем воздух прогрелся до +28 градусов. Последний раз таким жарким 20 апреля было целых 42 года назад. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

— В Екатеринбурге превышен суточный рекорд максимальной температуры для 20 апреля, установленный в 1982 году, — пишет он в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Уже утром 20 апреля столбик термометра в уральской столице показывал +25 градусов. А днем жители города стали буквально изнывать от жары, разделись до летних платьев, шорт и топов и спасались мороженым.

Жара продержится в Свердловской области до 22 апреля. Температура воздуха в области будет от +19 до +22 градусов. С 23 апреля днем воздух прогреется лишь до +9 градусов, а 24 числа и вовсе похолодает до +7 градусов.

По словам Алексея Пулина, после такой аномальной жары на Урал в конце апреля могут вернуться и зимние холода, а также осадки в виде небольшого снежного покрова.