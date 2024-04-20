Первое интервью Михаила Боярского после болезни: Фрейндлих теперь в шутку называет меня «Сердечный друг»

— Яблоко от яблони недалеко падает. Но мне расстраивает, что они почти не пишут, а только печатают. Для меня загадка, чем они увлечены. Ходят в школу, задания им там не дают, они ночуют в школе. Черт его знает, как это происходит. Чем они заняты — знают родители. С них и спрашивайте. А я дедушка, мне важно, чтобы они вовремя легли спать, поели, вовремя ушли в школу и не простудились.