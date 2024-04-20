Первое интервью Михаила Боярского после болезни: Фрейндлих теперь в шутку называет меня «Сердечный друг»

74-летний Михаил Боярский стал одним из голосов акции Тотальный диктант-2024. Он читал текст для массовой проверки грамотности в знаменитом доме Зингера в Петербурге для сотрудников VK. Это первое появление Боярского на публике, если не считать спектакли, после болезни, которая подкосила артиста в прошлом году. Корреспондент SPB.KP.RU взял первое интервью у Михаила Боярского после перенесенной болезни. Российский Д’Артаньян сразу признался, что с орфографией у него всегда было не очень.
— Со временем даже замечательный почерк, который когда-то был у меня, пропал, — признался SPB.KP.RU Михаил Боярский. — У нас ведь тогда было чистописание. Думали, зачем-то пригодится каллиграфический почерк. Но он ушел, теперь каракулями пишу. Да и вообще никогда не мог похвастаться грамотностью. Даже сейчас думаю о или, а написать. Стараюсь сложное слово заменить или вообще неразборчиво что-то накарябать. Удивительное дело! Мой сын толком не учился, а пишет грамотно. Это либо есть, либо нет.
— А в школе вы списывали?
— Математика, русский — было не мое. Конечно, пытался списать у соседки, она даже руками всегда закрывала свою тетрадь. Хотя какая разница, если я напишу чуть лучше? Зато у меня списывали на сольфеджио, там я понимал. Но, хочу заметить, экзамены я всегда сдавал отлично. Мог все выучить, запомнить, но если надо писать — тут беда.
— Как ваши внуки учатся?
— Яблоко от яблони недалеко падает. Но мне расстраивает, что они почти не пишут, а только печатают. Для меня загадка, чем они увлечены. Ходят в школу, задания им там не дают, они ночуют в школе. Черт его знает, как это происходит. Чем они заняты — знают родители. С них и спрашивайте. А я дедушка, мне важно, чтобы они вовремя легли спать, поели, вовремя ушли в школу и не простудились.
— Говорят, старшая внучка хочет сделать татуировку. Вы как к этому относитесь?
— Упаси Бог! Я против, это грязь на теле. Если спросит моего мнения, я ей скажу. Но если будет делать — ее право. Ей с этим жить. Ее супругу потом читать это.
— А если вам предложит сделать за компанию?
— Если ее имя, то на сердце наколю!
— Кстати, о сердце, как ваше здоровье?
— Не могу сказать, что есть улучшения. Алиса Бруновна (Френдлих — прим. ред.) теперь меня называет: «Мой сердечный друг». Это придает вдохновение.
— А курить бросили?
— Нет, пытаюсь сократить, но если курил 70 лет, это сделать невозможно.
— Ведь вредно!
— Все вредно, может, и сосулька на голову упасть.
— Может, полезные привычки появились?
— У супруги появились такие привычки, которые заставляют меня делать правильные поступки.
— На сцену сейчас выходите?
— Врачи не рекомендуют, но я выхожу.
— У вас есть спектакль, где вы берете партнершу на руки. Не отказались от этой сцены?
— Уже не беру. Но все в разумных пределах, смотря какая партнерша. Думаю, еще смогу поднять и верхом, если надо, проеду. Но пока в этом нет необходимости.
Как ранее рассказывал SPB.KP.RU, в декабре 2023 года Михаила Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу с сердцем. Были отменены несколько спектаклей. Но к Новому году он вышел из клиники и вернулся в театр. Дал новогодний концерт.