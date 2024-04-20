В Доме народного единства впервые прошел детский «Тотальный диктант»

«Эта филологическая акция — настоящий праздник русского языка и общей грамотности! Здесь появляются друзья по интересам. А самое главное — это семейный праздник. Дети писали диктант одновременно со взрослыми, после чего бурно обсуждали правила пунктуации и орфографии. А, как мы знаем, чем больше общих интересов у семьи, тем крепче она становится. Интерес был таким, что регистрация на “взрослый” диктант завершилась очень быстро. Дети собирались немного дольше. В этом году в Доме народного единства было 40 мест для участников “Тотального диктанта”, и все они были заняты. Нижегородцы еще раз подтвердили своим примером, что грамотным быть модно», — отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.