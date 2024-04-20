В Доме народного единства впервые прошел детский «Тотальный диктант»

Проверить свою грамотность смогли не только взрослые, но и дети. Для этого автор диктанта — уральская писательница, редактор и журналист Анна Матвеева подготовила специальный текст для младших школьников в возрасте от 7 до 10 лет. Он намного короче — всего из 13 предложений. При этом разработана своя система оценивания. Никто из участников «двоек» не получит. Голосом детского «Тотального диктанта» на площадке Дома народного единства стал веселый клоун Авабука.
«Текст очень интересный, чтение клоуна Авабуки было очень доходчивым. Он диктовал выразительно и эмоционально, так что ошибиться в знаках препинания было почти невозможно. Мне очень понравился диктант. На следующий год ждите меня снова», — сказала десятилетняя участница «Тотального диктанта» Наталья Алашеева.
Текст детской версии, как и взрослой, был посвящён теме литературных дневников и также будет проверяться филологической комиссией. Для взрослой аудитории «Тотального диктанта» диктором стал актер Нижегородского академического театра драмы им. М. Горького Олег Шапков.
«Мы писали диктант всей семьей. Я испытала легкую ностальгию по школе. Но сейчас для меня важна не оценка, а сам процесс. Сегодня не только проверила свою грамотность и навыки письма, но и познакомилась с современным автором и хорошей литературой. Впечатляет!» — поделилась участница «Тотального диктанта» Наталья Малеева.
«Для меня русский язык — самый красивый и замечательный! Организация и чтение диктора — на высшем уровне, рассчитываю получить оценку “отлично”, — сказала участница “Тотального диктанта” Елена Алашеева.
«Эта филологическая акция — настоящий праздник русского языка и общей грамотности! Здесь появляются друзья по интересам. А самое главное — это семейный праздник. Дети писали диктант одновременно со взрослыми, после чего бурно обсуждали правила пунктуации и орфографии. А, как мы знаем, чем больше общих интересов у семьи, тем крепче она становится. Интерес был таким, что регистрация на “взрослый” диктант завершилась очень быстро. Дети собирались немного дольше. В этом году в Доме народного единства было 40 мест для участников “Тотального диктанта”, и все они были заняты. Нижегородцы еще раз подтвердили своим примером, что грамотным быть модно», — отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.
Нижегородцы смогут узнать свои результаты на сайте «Тотального диктанта» в течение ближайшей недели.
Справка:
Тотальный диктант — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Тотальный диктант — общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.