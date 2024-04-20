Акция «Тотальный диктант» прошла в Приднестровье на нескольких площадках

Приднестровцы писали третью часть текста, составленного уральской писательницей Анной Матвеевой. Текст диктанта называется «Правда или желание». Он интересен не только сложностью конструкций, но и содержанием. Автор размышляет о ренессансе эпистолярного жанра в нашей жизни. Раньше это были личные дневники дворян, а сейчас их роль играют аккаунты-витрины в соцсетях.