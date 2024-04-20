Акция «Тотальный диктант» прошла в Приднестровье на нескольких площадках

В Тирасполе «Тотальный диктант» прошел в Приднестровском госуниверситете (ПГУ), в Рыбнице — в Рыбницком филиале ПГУ, в Слободзее — в местном офисе партии «Обновление», которая с 2018 года оказывает поддержку проекту, в Бендерах, Дубоссарах и Григориополе — в помещениях центральных городских библиотек.
В регионе «Тотальный диктант» в этом году отмечает двойной юбилей: 20 лет самой акции и 10 — как в ней участвует Приднестровье.
Приднестровцы писали третью часть текста, составленного уральской писательницей Анной Матвеевой. Текст диктанта называется «Правда или желание». Он интересен не только сложностью конструкций, но и содержанием. Автор размышляет о ренессансе эпистолярного жанра в нашей жизни. Раньше это были личные дневники дворян, а сейчас их роль играют аккаунты-витрины в соцсетях.
От Россотрудничества самый юный и самый опытный участники «Тотального диктанта» получат на память книги с произведениями художественной литературы.
Просветительская акция «Тотальный диктант» в этом году объединит 20 апреля участников из 77 регионов России и 43 стран.