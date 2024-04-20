Луна помешает наблюдению звездопада в ночь на 22 апреля

Метеорный поток Лириды действует с 15 по 29 апреля.
— Каждый год в конце апреля Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100−120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим в качестве метеоров. Лириды — это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков.
Благоприятными для наблюдения считаются условия, при которых Луна не засвечивает небо, а радиант потока (область вылета метеоров), поднимается достаточно высоко над горизонтом.
— В 2024 году условия наблюдения метеоров неблагоприятные: Луна в ночь пика (с 21 на 22 апреля) стремится к полнолунию, которое состоится 23 апреля, и существенно помешает наблюдению метеоров.