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«Голодные совсем»: жуткая находка в поле «ошарашила» жителей Приморья

«Что за изверги такие», — пишут люди в соцсетях.

Источник: Соцсети

Жители Приморья нашли в поле за селом Синегорье Кавалеровского округа несколько щенков. Очевидцы предполагают, что бывший хозяин просто выбросил животных умирать на улицу. Также рядом с щенками были найдены миска и подстилка.

По словам людей, всего в поле удалось насчитать шестерых собак примерно одного возраста. Сколько они там уже находятся, никто не знает. Видео опубликовал Telegram-канал «novosti_vdk» (18+).

Жители Приморья отреагировали на произошедшее в комментариях:

«Бедные песики»;

«Почему нельзя стерилизовать своих собак?»;

«Они же там погибнут».