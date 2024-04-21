«Голодные совсем»: жуткая находка в поле «ошарашила» жителей Приморья

Жители Приморья нашли в поле за селом Синегорье Кавалеровского округа несколько щенков. Очевидцы предполагают, что бывший хозяин просто выбросил животных умирать на улицу. Также рядом с щенками были найдены миска и подстилка.
По словам людей, всего в поле удалось насчитать шестерых собак примерно одного возраста. Сколько они там уже находятся, никто не знает. Видео опубликовал Telegram-канал «novosti_vdk» (18+).
Жители Приморья отреагировали на произошедшее в комментариях:
«Бедные песики»;
«Почему нельзя стерилизовать своих собак?»;
«Они же там погибнут».