«Спит на лестнице»: больного жителя Приморья выгнали из собственной квартиры

Жители Владивостока рассказали о вопиющем случае в их многоквартирном доме по адресу Адмирала Кузнецова, 66. По словам жильцов, их сосед уже вторую неделю живет на лестничной площадке, пишет Telegram-канал «newsvlc» (18+).
Родственники мужчины заявили, что он болеет туберкулезом, поэтому они не пускают его домой. Местные жители неоднократно обращались в полицию и к медикам, но службы пока не могут помочь с решением проблемы.
По словам соседей, мужчина является собственников квартиры, однако не предпринимает никаких действий, чтобы вернуться в свое законное жилье.