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«Спит на лестнице»: больного жителя Приморья выгнали из собственной квартиры

Вопиющий случай активно обсуждают в социальных сетях.

Источник: PrimaMedia.ru

Жители Владивостока рассказали о вопиющем случае в их многоквартирном доме по адресу Адмирала Кузнецова, 66. По словам жильцов, их сосед уже вторую неделю живет на лестничной площадке, пишет Telegram-канал «newsvlc» (18+).

Родственники мужчины заявили, что он болеет туберкулезом, поэтому они не пускают его домой. Местные жители неоднократно обращались в полицию и к медикам, но службы пока не могут помочь с решением проблемы.

По словам соседей, мужчина является собственников квартиры, однако не предпринимает никаких действий, чтобы вернуться в свое законное жилье.

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