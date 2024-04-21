Что можно и нельзя делать в день Родиона Ледолома 21 апреля, когда встречаются Солнце и Луна

Православная церковь 21 апреля вспоминает апостола Родиона. В народе праздную Родионов день, или день Родиона Ледолома. Название возникло из-за того, что в указанный период было половодье. Кроме того, 21 апреля встречаются Солнце и Луна. Считается, что каждый год при наступлении холодов они расходятся в разные стороны и не видятся до весны.
Что нельзя делать 21 апреля
Не рекомендуется проводить генеральную уборку, так как ей в указанный день занимается Домовой. Запрещено набирать воду из озер и рек. Все дело в том, что подобным можно рассердить русалок. День не подходит для того, чтобы идти на рыбалку. Нельзя планировать важные дела — они не принесут результата.
Что можно делать 21 апреля
По традиции, с 21 апреля начинали сеять овес, но пристально следили за погодными условиями. Кроме того, было принято умываться ключевой водой или же выпить воды из родника, чтобы укрепить здоровье на целый год.
Согласно приметам, если Луна красноватого оттенка, то будет теплая погода. В том случае, если 21 апреля солнечное, то ждали хорошего лета. Если же погода пасмурная, то лето окажется ненастным.