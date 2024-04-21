Что можно и нельзя делать в день Родиона Ледолома 21 апреля, когда встречаются Солнце и Луна

Не рекомендуется проводить генеральную уборку, так как ей в указанный день занимается Домовой. Запрещено набирать воду из озер и рек. Все дело в том, что подобным можно рассердить русалок. День не подходит для того, чтобы идти на рыбалку. Нельзя планировать важные дела — они не принесут результата.