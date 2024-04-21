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Метеорологи рассказали о погодных сюрпризах на следующей неделе во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля, ФедералПресс. Согласно прогнозам синоптиков, всю предпраздничную неделю Владивостоком будет править типичная весенняя погода. Ожидаются крайне переменчивые температуры воздуха с периодами облачности и прояснений.

Сейчас в Ричмонде: +14° 5 м/с 88% 757 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

«В начале недели, в понедельник, с самого утра ожидается пасмурная погода, облачность сохранится и днем, но к вечеру станет менее выраженной. Температура воздуха будет колебаться от +5 до +8 градусов с периодическим потеплением на пару градусов при влажности воздуха около 80−90 процентов. Ветер будет дуть с южных направлений со скоростью до 7 метров в секунду», — рассказали «ФедералПресс» приморские синоптики.

Во вторник облачность сохранится, вероятность осадков снизится. Утром температура составит +5…+6 °С, днем поднимется до +7 °С, а к вечеру опустится до +6 °С. Влажность воздуха составит примерно 73−85 процентов, а ветер будет дуть с южных направлений со скоростью около 4−7 метров в секунду.

Среда принесет в столицу Дальнего Востока облачную погоду с периодическими осадками в виде небольшого дождя с утра до вечера. Утром температура составит +5…+7 °С, днем поднимется до +8 °С, а вечером останется на том же уровне. Влажность воздуха — около 84−89 процентов, ветер — северо-западный, 4−5 метров в секунду.

В четверг облачность сохранится, осадки не ожидаются. Утром температура — около +7…+8 °С, днем — до +10…+12 °С, вечером — до +8…+10 °С. Влажность воздуха составит около 76−86 процентов, ветер — южный, 4−6 метров в секунду.

В конце недели, в пятницу и в выходные, ожидается пасмурная погода с утренними температурами +7…+9 °С. Днем температура поднимется до +9…+12 °С, а к вечеру опустится до +7…+10 °С. Влажность воздуха — 74−87 процентов, ветер — южный, 3−6 метров в секунду.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о новых парковочных пространствах Владивостока, которые стали доступны горожанам с 18 апреля.