Метеорологи рассказали о погодных сюрпризах на следующей неделе во Владивостоке

«В начале недели, в понедельник, с самого утра ожидается пасмурная погода, облачность сохранится и днем, но к вечеру станет менее выраженной. Температура воздуха будет колебаться от +5 до +8 градусов с периодическим потеплением на пару градусов при влажности воздуха около 80−90 процентов. Ветер будет дуть с южных направлений со скоростью до 7 метров в секунду», — рассказали «ФедералПресс» приморские синоптики.
Во вторник облачность сохранится, вероятность осадков снизится. Утром температура составит +5…+6 °С, днем поднимется до +7 °С, а к вечеру опустится до +6 °С. Влажность воздуха составит примерно 73−85 процентов, а ветер будет дуть с южных направлений со скоростью около 4−7 метров в секунду.
Среда принесет в столицу Дальнего Востока облачную погоду с периодическими осадками в виде небольшого дождя с утра до вечера. Утром температура составит +5…+7 °С, днем поднимется до +8 °С, а вечером останется на том же уровне. Влажность воздуха — около 84−89 процентов, ветер — северо-западный, 4−5 метров в секунду.
В конце недели, в пятницу и в выходные, ожидается пасмурная погода с утренними температурами +7…+9 °С. Днем температура поднимется до +9…+12 °С, а к вечеру опустится до +7…+10 °С. Влажность воздуха — 74−87 процентов, ветер — южный, 3−6 метров в секунду.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о новых парковочных пространствах Владивостока, которые стали доступны горожанам с 18 апреля.