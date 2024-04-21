Метеорологи рассказали о погодных сюрпризах на следующей неделе во Владивостоке

«В начале недели, в понедельник, с самого утра ожидается пасмурная погода, облачность сохранится и днем, но к вечеру станет менее выраженной. Температура воздуха будет колебаться от +5 до +8 градусов с периодическим потеплением на пару градусов при влажности воздуха около 80−90 процентов. Ветер будет дуть с южных направлений со скоростью до 7 метров в секунду», — рассказали «ФедералПресс» приморские синоптики.