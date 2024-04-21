Что произошло в Хабаровском крае к утру 21 апреля

В Комсомольске начато уголовное расследование против транспортной компании за невыплату зарплаты 165 работникам с мая по декабрь прошлого года. Сумма задолженности превысила 14 миллионов рублей. Средства компании в то время расходовались на другие цели. Прокуратура следит за расследованием и контролирует погашение задолженности.