Что произошло в Хабаровском крае к утру 21 апреля

В Комсомольске начато уголовное расследование против транспортной компании за невыплату зарплаты 165 работникам с мая по декабрь прошлого года. Сумма задолженности превысила 14 миллионов рублей. Средства компании в то время расходовались на другие цели. Прокуратура следит за расследованием и контролирует погашение задолженности.
20 апреля в Комсомольске собаки напали на женщину с ребенком. По данному факту Следственный отдел по Комсомольску и Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и ЕАО проводят проверку на предмет наличия признаков преступления. Следователи намерены оценить действия городской администрации в части обеспечения безопасности населения от нападений животных.
По итогам первого квартала 2024 года поисково-спасательный отряд ГУ МЧС России по Хабаровскому краю провел 75 выездов, спасая жизни и здоровье людей. Благодаря их усилиям, удалось спасти 31 человека. В числе наиболее значимых операций — спасение 79-летнего мужчины, оказавшегося в ловушке в своем гараже, и эвакуация водителя самосвала после ДТП.