228 пешеходов оштрафовали за неделю в Хабаровском крае

Всего за неделю с 9 по 17 апреля в крае прошло больше 60 мероприятий и акций. Штрафы получили 228 пешеходов.
Помимо этого, следили за соблюдением ПДД водителями. За непредоставление преимущества пешеходам оштрафованы 214 водителей.
В Хабаровском крае подвели итоги профилактической акции «Твой ход, пешеход».
Всего за неделю с 9 по 17 апреля в крае прошло больше 60 мероприятий и акций. Штрафы получили 228 пешеходов.
Помимо этого, следили за соблюдением ПДД водителями. За непредоставление преимущества пешеходам оштрафованы 214 водителей.