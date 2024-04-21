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228 пешеходов оштрафовали за неделю в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели итоги профилактической акции «Твой ход, пешеход»‎.

Источник: УГИБДД РФ по Хабаровскому краю

Всего за неделю с 9 по 17 апреля в крае прошло больше 60 мероприятий и акций. Штрафы получили 228 пешеходов.

Помимо этого, следили за соблюдением ПДД водителями. За непредоставление преимущества пешеходам оштрафованы 214 водителей.

ГИБДД