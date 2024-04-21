День открытых дверей прошел в учебных заведениях Хабаровского края

В Хабаровском педагогическом колледже сначала школьников и их родителей познакомили с программами обучения и провели экскурсию по мастерским. Затем ребята отправились на профессиональные пробы, где «примерили» на себя профессии воспитателя и педагога инклюзивного образования. Ранее представители кластера «Педагогика» провели классный час «Профессионалитет: ты в хорошей компании» (6+) не только для школьников, но и для участников педагогической смены, которая проходит на базе детского центра «Созвездие».