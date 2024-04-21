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День открытых дверей прошел в учебных заведениях Хабаровского края

Гостями учебных заведений стали школьники 8−11 классов и их родители.

Источник: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край присоединился к Единому дню открытых дверей для будущих студентов федерального проекта «Профессионалитет» (6+). Гостями учебных заведений стали школьники 8−11 классов и их родители. Для них провели мастер-классы, экскурсии, профессиональные пробы и консультации от будущих работодателей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

— Федеральный проект «Профессионалитет» — один из проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Его цель — обеспечить подготовку специалистов по востребованным профессиям и специальностям в сокращенные сроки. Это позволит выстроить отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда и обеспечить занятость выпускников, — отметили в министерстве образования и науки края.

Так, в Губернаторском авиастроительном колледже в Комсомольске-на-Амуре серию мастер-классов и профессиональных проб провели педагоги и мастера обучения. Школьники попробовали свои силы в работе на металлорежущих станках, впервые взяли в руки инструменты слесаря-сборщика авиационной техники, а с помощью видеоэндоскопа провели диагностику копии авиационного двигателя. Амбассадоры проекта познакомили ребят и их родителей с карьерной картой — инструментом профессионального планирования, который поможет будущим абитуриентам изучить возможности карьерного развития, а также узнать о мерах социальной поддержки.

В Хабаровске в ходе экскурсии по кластеру «Водный транспорт» участники мероприятия посетили не только новые мастерские, но и тренажерно-спасательный комплекс. Школьники почувствовали себя настоящими капитанами, встав за штурвал на современном компьютерном тренажере. Ребята на практике отработали навыки по вязанию морских узлов и виртуальной сварке, а также попробовали себя в роли судового электрика.

В Хабаровском педагогическом колледже сначала школьников и их родителей познакомили с программами обучения и провели экскурсию по мастерским. Затем ребята отправились на профессиональные пробы, где «примерили» на себя профессии воспитателя и педагога инклюзивного образования. Ранее представители кластера «Педагогика» провели классный час «Профессионалитет: ты в хорошей компании» (6+) не только для школьников, но и для участников педагогической смены, которая проходит на базе детского центра «Созвездие».

В Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта для участников провели презентацию железнодорожных профессий в формате профессиональных проб. Будущие абитуриенты познакомились с основными специальностями, объектами инфраструктуры и новыми технологиями, применяемыми на железнодорожном транспорте. К тематической беседе присоединились и представители опорного работодателя. Специалисты рассказали школьникам об особенностях работы на железной дороге, заключении целевых договоров и трудоустройстве.

Ученики школ краевой столицы также посетили кластер «Туризм и сфера услуг». Школьники познакомились с востребованными рабочими профессиями в сфере туризма и гостеприимства, возможностями обучения, способами трудоустройства. На родительском собрании взрослых проконсультировали по вопросам поступления в колледж и рассказали о старте приемной кампании.

Отметим, что к профориентационным мероприятиям присоединились также колледжи и техникумы, которые выступают сетевыми партнерами проекта «Профессионалитет» (6+). Кроме того, компании-работодатели организовали для школьников интерактивные встречи и экскурсии на своих площадках.

образование