Жители Новосибирска столкнутся с проблемами в работе телевидения и радио

С 22 по 28 апреля в регионе пройдут плановые профилактические работы. Из-за этого ожидаются временные перебои в приеме теле- и радиосигналов. В этот период в Новосибирской области будут проводить техническое обслуживание и регулярные работы для обеспечения надлежащего функционирования системы передачи радио- и телесигналов.