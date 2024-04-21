Жители Новосибирска столкнутся с проблемами в работе телевидения и радио

Горожане могут столкнуться с проблемами в работе телевидения и радио в период с 22 по 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.
С 22 по 28 апреля в регионе пройдут плановые профилактические работы. Из-за этого ожидаются временные перебои в приеме теле- и радиосигналов. В этот период в Новосибирской области будут проводить техническое обслуживание и регулярные работы для обеспечения надлежащего функционирования системы передачи радио- и телесигналов.
Уточним, в случае неблагоприятных погодных условий работы, возможно, перенесут на другие даты.