Чем укрыть растения? Осенний ураган в Кузбассе ударил по карманам дачников

Минусы. Хрупкость: может поломаться от сильного ветра и снега. Поэтому при выборе поликарбоната для теплицы стоит обращать внимание на толщину: она должна быть не менее 4 мм, а лучше 6 мм; для обустройства крыши лучше поискать листы толщиной 7−8 мм.