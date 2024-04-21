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Чем укрыть растения? Осенний ураган в Кузбассе ударил по карманам дачников

Как восстановить своё дачное тепличное хозяйство — в материале «АиФ в Кузбассе».

На перезимовавшие огороды кузбассовцев без слёз не взглянешь: полуразрушенные теплицы, засыпанные кусками переломанного поликарбоната грядки. Как восстановить своё дачное тепличное хозяйство — в материале «АиФ в Кузбассе».

О достоинствах и недостатках разных покрытий для теплиц рассказала завкафедрой агрономии, селекции и семеноводства Кузбасской сельхозакадемии Марина Яковченко.

Стекло.

Плюсы. Высокая теплоизоляция и хорошая светопропускная способность. Устойчивость к перепадам температур, химическим веществам. Долговечность и эстетичность.

Минусы. Большой вес, требующий хорошего каркаса. Хрупкость: град сможет повредить материал, а использовать ламинированные или закалённые стёкла — дорогое удовольствие. Долгий и трудоёмкий процесс монтажа. Отсутствие фильтра против инфракрасного излучения, что может быть вредно для некоторых растений.

Цена — от 80 тыс. руб. за теплицу с каркасом.

Полиэтилен.

Это обычная и армированная плёнка.

Плюсы. Хорошо пропускает и мягко рассеивает свет. Простота в использовании и низкий вес. Защищает растения от лёгких заморозков (до −3°С). Подходит для теплиц любой формы. Относительно низкая цена.

Минусы. Быстрая изнашиваемость, особенно в местах крепления, поэтому менять обычную плёнку придётся каждый год. На поверхности плёнки скапливается конденсат, что может привести к ряду заболеваний у растений.

Цена — от 7000 ₽ за чехол из армированной плёнки (3×6 метров).

Поликарбонат.

Плюсы. Высокая прочность: дождь, ветер и даже град не навредят поликарбонату. Отличное светопропускание и куда лучшая, чем у стекла, способность задерживать тепло. Простота работы: материал хорошо гнётся, легко режется и сверлится, имеет небольшой вес. Относительная долговечность (до 15 лет). Отличный внешний вид.

Минусы. Хрупкость: может поломаться от сильного ветра и снега. Поэтому при выборе поликарбоната для теплицы стоит обращать внимание на толщину: она должна быть не менее 4 мм, а лучше 6 мм; для обустройства крыши лучше поискать листы толщиной 7−8 мм.

Цена — 2500−4500 ₽ за лист поликарбоната, в зависимости от прочности (на теплицу 6×3 метров надо три листа); металлический 6-метровый каркас — от 15 000 ₽

Спанбонд.

Плюсы. Неплохая прочность и светопроницаемость. В отличие от плёнки, «дышит». Устойчив к гниению, продержится до пяти сезонов. Это один из самых недорогих материалов.

Минусы. При заморозках не обеспечит достаточной защиты. Материал легко порвать или порезать острым садовым инструментом.

Цена. Готовая теплица (каркас 6×3, чехол) — от 15 000 ₽

Уже покупают.

Ксения Фарутина, руководитель отдела продаж новокузнецкой фирмы — производителя теплиц:

"Покупатели активно идут уже с января — ощущаются последствия осеннего урагана. Причём не скупятся, просят теплицу подороже и покрепче. Скорее всего, видят, что у соседей по даче выдержал усиленный поликарбонат, а не обычный.

Много стали заказывать через маркетплейсы, отправляем не только в Сибирь и на Урал, но и за границу — в Казахстан, Беларусь. Цены выросли по сравнению с прошлым годом на 500−1000 ₽

Спрос на поликарбонат и армированную плёнку примерно 50:50. Хотя разрушенными ураганом оказались в большинстве своём теплицы из поликарбоната, далеко не все огородники готовы заменить это покрытие на другое".