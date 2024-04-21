«Агзамов матерился, а Ивлев — душка»: всю правду о закулисье шоу «Битва шефов» рассказала юрист из Иркутска

— В июне 2023 года я отправила заявку на участие в шоу «Битва Шефов» с Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым. Признаться честно, не надеялась, что ее примут, — рассказывает Анна Ободоева из Иркутска. — Ведь я даже не профессиональный повар! По образованию — юрист, в реальности — многодетная мама в декрете. Готовлю только дома, для дочери и сыновей. И как же я удивилась, когда спустя два месяца мне перезвонили с просьбой записать видеовизитку и отправить фотографии моих блюд! И вот я уже лечу в Москву…
Буузы и саган-дайля
Анна решила удивить шефов традиционными сибирскими угощениями — буузами и бодрящим травяным чаем — саган-дайля. Билеты на самолет и проживание в гостинице ей оплатили организаторы шоу, ну, а ингредиенты девушка покупала сама. Кстати, мясо для начинки она везла в столицу из Иркутска, чтобы соблюсти рецепт.
— Волновалась ли за кулисами? Ничуть. Общалась с другими участниками и съемочной командой. Но как только объявили мой выход, коленки затряслись! — поделилась девушка с корреспондентом КП-Иркутск.
Ее фирменное блюдо — буузы с кониной и говядиной в соотношении 50/50 — Ренат Агзамов не оценил. Оно показалось шефу пересоленным, а чай — слишком горьким. Но Константин Ивлев кулинарные навыки Анны похвалил и взял ее к себе в команду.
Сибирячка слегка расстроилась. Ведь приготовлению бууз она научилась у мамы и бабушки еще в детстве, в деревне Люры Баяндаевского района, где выросла.
— Когда мы праздновали Сагаалган (буддийский Новый год — прим.ред.), то часто собирались несколькими семьями и вместе лепили буузы. Таких больше нигде не попробуешь, они уникальные! С луком, чесноком. Но самый смак — это бульон. Пришлось даже готовить дважды: для съемки крупным планом и для дегустации.
Некоторые участники грели свои блюда в микроволновке, но с буузами так нельзя — тесто размякнет! А на закуску сделала салат из огурцов и помидоров со сметаной. Кстати, шеф-повар Ивлев отметил, что именно такой салат он любит есть каждый день.
Из-за суеты с основным блюдом Анна допустила оплошность. Она забыла добавить черный чай в саган-дайля, из-за чего напиток и получился чересчур крепким и горьким.
Пять конфорок на шестерых.
Во втором этапе ведущие сами давали участникам задание. Они поручили всем приготовить французский десерт креп-сюзетт — это блины, томленные в апельсиновом соусе. Именно это блюдо показалось девушке самым сложным.
— Блинчики я сделала быстрее, чем остальные, а как готовить соус, не знала. К счастью, у нас в команде был участник Вадим. Он подсказал, спасибо ему большое! А еще сложность была в том, как быстро сориентироваться на чужой кухне. Ведь на шесть участников оказалось всего пять конфорок на плите… Зрителям кажется, что все просто, но условия для нас создали непростые.
Несмотря на трудности, Анна приготовила креп-сюзетт, крупеник (разновидность запеканки из крупы — прим.ред.), который очень понравился ведущим, а также блюдо под названием «китайская стена» из батата и мяса.
А в третьем раунде растрогала зрителей национальной бурятской песней «Моя Родина». И хотя победа сибирячке не досталась, она одна из немногих, кто дошел до финала.
Ведущий кривлялся на камеру и матерился.
По словам сибирячки, за кулисами происходили ситуации, о которых зритель и не подозревает. Особенно удивил Ренат Агзамов.
— Такой матерщинник, — смеется Анна. — Пока не прозвучало «Камера. Мотор!» он кривлялся под песню Инстасамки. Но это все в перерывах между съемками. А вот Константин Ивлев в жизни точно такой же, каким его видят на экранах телевизоров: добрый, позитивный.
Вернувшись в Иркутск, Анна посмотрела передачу вместе с годовалой дочерью и сыновьями (им четыре и семь лет).
— Старший, узнав, что меня покажут по телевизору, очень ждал выпуск. А младший не удивился, сказал только: «О, это мама!» и продолжил играть, — смеется сибирячка. — Если когда-нибудь снова пригласят на шоу, обязательно поеду!