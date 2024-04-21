«Агзамов матерился, а Ивлев — душка»: всю правду о закулисье шоу «Битва шефов» рассказала юрист из Иркутска

— В июне 2023 года я отправила заявку на участие в шоу «Битва Шефов» с Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым. Признаться честно, не надеялась, что ее примут, — рассказывает Анна Ободоева из Иркутска. — Ведь я даже не профессиональный повар! По образованию — юрист, в реальности — многодетная мама в декрете. Готовлю только дома, для дочери и сыновей. И как же я удивилась, когда спустя два месяца мне перезвонили с просьбой записать видеовизитку и отправить фотографии моих блюд! И вот я уже лечу в Москву…