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Два лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки

Возгорания были обнаружены в Эхирит-Булагатском и Зиминском районах.

Источник: IrkutskMedia.ru

Два пожара ликвидировали в лесном фонде Иркутской области за минувшие сутки. Возгорания произошли в Эхирит-Булагатском и Зиминском районах, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В Эхирит-Булагатском районе 20 апреля обнаружили и в этот же день потушили загоревшиеся лиственницы на площади 2 га. Огонь перешел в лесной фонд с земель иных категорий.

Также ликвидировали лесной пожар в Зиминском районе. Возгорание возникло по вине местного населения еще 19 апреля. Площадь ликвидации составила 17 га, из которых 2 га — это нелесная площадь.

В тушении пожаров задействовали 63 человека личного состава, в том числе 45 работников лесопожарных станций. Также привлекали 19 единиц наземной техники.

Напомним, пожароопасный сезон открыли на землях лесного фонда в 24 лесничествах региона из 37. Речь идет об Аларском, Ангарском, Баяндаевском, Голоустненском, Иркутском, Кировском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Слюдянском, Усольском, Усть-Ордынском, Черемховском, Шелеховском, Балаганском, Братском, Заларинском, Зиминском, Качугском, Куйтунском, Нижнеудинском, Падунском, Тулунском и Усть-Удинском лесничествах. Открытие пожароопасного сезона связано со сходом снежного покрова и установлением теплой сухой погоды.

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