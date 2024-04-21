Два лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки

Два пожара ликвидировали в лесном фонде Иркутской области за минувшие сутки. Возгорания произошли в Эхирит-Булагатском и Зиминском районах, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В Эхирит-Булагатском районе 20 апреля обнаружили и в этот же день потушили загоревшиеся лиственницы на площади 2 га. Огонь перешел в лесной фонд с земель иных категорий.
В тушении пожаров задействовали 63 человека личного состава, в том числе 45 работников лесопожарных станций. Также привлекали 19 единиц наземной техники.
Напомним, пожароопасный сезон открыли на землях лесного фонда в 24 лесничествах региона из 37. Речь идет об Аларском, Ангарском, Баяндаевском, Голоустненском, Иркутском, Кировском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Слюдянском, Усольском, Усть-Ордынском, Черемховском, Шелеховском, Балаганском, Братском, Заларинском, Зиминском, Качугском, Куйтунском, Нижнеудинском, Падунском, Тулунском и Усть-Удинском лесничествах. Открытие пожароопасного сезона связано со сходом снежного покрова и установлением теплой сухой погоды.