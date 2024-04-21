Театры из Екатеринбурга привезут в Хабаровск вечную классику

Этой весной череду культурных событий в рамках «Дней Екатеринбурга в Хабаровском крае» откроют два учреждения: театр «НитьЯ», который выступит у нас уже в третий раз, а также артисты театра юного зрителя, которые привезли к нам спектакль, получивший «Золотую маску, сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.
Так, в Хабаровском краевом театре драмы, 23 апреля артисты из театра для души, как они сами называют свой театр, представят интерактивный спектакль «Чудотворцы».
Постановка расскажет о том, как вернуть доверие и остановить противодействие отцов и детей. Спектакль поможет по-новому увидеть отношения с родителями и детьми, оставить обиды и непонимание в прошлом. Артисты с юмором и душевными переживаниями погружаются в непростые отношения мужчин и женщин, родителей и их чад.
А спектакль «Каштанка» по рассказу Антона Чехова постановки Вячеслава Кокорина будет представлен на сцене Хабаровского театра юного зрителя 18 мая в 12:00, 15:00 и 18:00.
Эта постановка принесла Екатеринбургскому театру юного зрителя Российскую Национальную театральную Премию «Золотая Маска» в 2003 году, а также принимала участие в Международных театральных фестивалях в России, Эстонии, Польше, Германии, Сербии, Австрии и других.
Отметим, что Екатеринбургский ТЮЗ — один из старейших и известных профессиональных театров для детей и молодежи в России, он основан в 1930 году. Театр активно и успешно участвует в международном фестивальном театральном движении.
— Благодаря поддержке губернатора края Михаила Дегтярева наши жители увидят постановки, которые собирают полные залы и пользуются успехом в стране, -сказал министр культуры края Юрий Ермошкин.