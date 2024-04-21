Театры из Екатеринбурга привезут в Хабаровск вечную классику

Этой весной череду культурных событий в рамках «Дней Екатеринбурга в Хабаровском крае» откроют два учреждения: театр «НитьЯ», который выступит у нас уже в третий раз, а также артисты театра юного зрителя, которые привезли к нам спектакль, получивший «Золотую маску, сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.