В Новокузнецке уровень воды в реке стал опасным

Как уточняет синоптик новокузнецкой гидрометобсерватории Алёна Поскрёбышева в своём телеграм-канале, опасный уровень превышен только в Новокузнецке. В верховьях Томи и её притоках наблюдается преимущественно спад (Уса в Междуреченске, Кондома в Таштаголе, Томь в пос. Теба).