В Новокузнецке уровень воды в реке стал опасным

По состоянию на 8 утра 21 апреля река Томь достигла 630 см — опасный уровень, сообщил в телеграм-канале глава города Сергей Кузнецов.
«Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены», — уточнил мэр.
Уровни на других реках в городской черте: Кондома — 500 см (130 см до опасного), р. Аба — 20 см (160 см до опасного).
Как уточняет синоптик новокузнецкой гидрометобсерватории Алёна Поскрёбышева в своём телеграм-канале, опасный уровень превышен только в Новокузнецке. В верховьях Томи и её притоках наблюдается преимущественно спад (Уса в Междуреченске, Кондома в Таштаголе, Томь в пос. Теба).
Накануне в Новокузнецке перекрыли дорогу в пос. Абагур и Елань из-за подтопления. Также мы рассказывали, как в пос. Усть-Кабырза в Таштагольском районе жители спасались на крышах домов от внезапно нахлынувшей реки.