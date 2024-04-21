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Умер Петр Новосельцев, председатель думы Иркутского района

Умер Петр Новосельцев, председатель думы Иркутского района на 64-м году жизни.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Умер Петр Новосельцев, председатель думы Иркутского района. Для жителей это большая утрата. Об этом сообщает мэр Иркутска Руслан Болотов в своем телеграм-канале.

— Знал Петра Николаевича лично. Это замечательный мудрый человек, посвятивший свою жизнь служению людям, работавший на благо родного села Оек и Иркутского района. Ему доверяли жители, его уважали коллеги, — говорит Руслан Болотов.

Умер Петр Новосельцев, председатель думы Иркутского района на 64-м роду жизни. Глава Иркутска выражает соболезнования родным и близким земляка.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что ветераны боевых действий из Иркутской области получили электронные удостоверения.