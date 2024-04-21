Новосибирцы пожаловались на пьяных людей на Супердискотеке 90-х

Однако нашлись и те, которые были возмущены зрителями, которые пришли на концерт в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые местные жители отметили в своих соцсетях, что от гостей неприятно пахло. Также кто-то в нетрезвом виде толкался и мешал слушать легендарные песни.