Лучшие ТОСы выберут в Хабаровске

Заявки и документы необходимо представить нарочно в уполномоченный орган по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 30, каб. 217 (с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу), тел.: 40−91−52, 40−90−86, и (или) по электронной почте: danilishinaov@khv27.ru, varnavskayaea@khv27.ru.