Лучшие ТОСы выберут в Хабаровске

В краевом центре стартует смотр-конкурс «Лучшее ТОС городского округа “Город Хабаровск” (0+), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Прием заявлений и документов пройдет с 23 апреля по 16 мая. Общая сумма премий — 450 тысяч рублей.
Победители смотра-конкурса получат памятные знаки-таблички и денежные премии. От одного объединения может быть представлена одна заявка. Посмотреть перечень документов, необходимых для участия, и ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте администрации Хабаровска.
Все копии документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица на представление интересов ТОС и печатью ТОС (при наличии).
Заявки и документы необходимо представить нарочно в уполномоченный орган по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 30, каб. 217 (с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу), тел.: 40−91−52, 40−90−86, и (или) по электронной почте: danilishinaov@khv27.ru, varnavskayaea@khv27.ru.
— Данилишина Ольга Валерьевна, заведующий сектором общественных проектов управления по связям с общественностью и работе с молодежью администрации Хабаровска, тел. 40−91−52;
— Варнавская Екатерина Александровна, главный специалист сектора общественных проектов управления по связям с общественностью и работе с молодежью администрации Хабаровска, тел. 40−90−86.
Результаты конкурса будет размещены на официальном сайте администрации Хабаровска не позднее 14-го календарного дня с даты утверждения протокола заседания конкурсной комиссии.