В Новосибирске отремонтируют театр «Красный факел» за 26 млн рублей

Отдельно в контракте прописано, что работы должны производиться только в отведённой зоне и должны быть выполнены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Кроме того, работы должны выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.