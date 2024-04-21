В Новосибирске отремонтируют театр «Красный факел» за 26 млн рублей

Театр «Красный факел» в Новосибирске ищет подрядчика для проведения ремонта отдельных элементов здания. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Согласно документу, победителю электронных торгов предстоит до 30 ноября 2024 года капитально отремонтировать кровлю, парапетные столбики, крыльцо, лестницу в подвал, лестницу у подпорной стенки и усилить фундамент здания.
Отдельно в контракте прописано, что работы должны производиться только в отведённой зоне и должны быть выполнены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Кроме того, работы должны выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 6 мая. Начальная цена контракта — 26 213 480 рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске начался суд над бывшим директором «Красного факела» Кулябиным.