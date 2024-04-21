Напугавший астанчан ночной гул объяснили в акимате

Напомним, в феврале в Астане на ТЭЦ-2 произошла авария. Отмечалось, что был отключен ТА-4, произошел разрыв компенсатора. Тогда в АО «Астана Энергия» сообщили, что произошла не авария, а лишь дефекты в работе ТА-4, которые позже были исправлены.