Напугавший астанчан ночной гул объяснили в акимате

В Сети жители Астаны накануне вечером начали распространять аудиозапись с гулом, которая встревожили горожан. Судя по комментариям неравнодушных астанчан, гул стоял, преимущественно, на правом берегу столицы.
«Сиреноголовый», «Жутко», «Как будто над головой вертолет пролетает», «Гул какой-то», «Да, звук в районе Евразии/Рахмета», — пишут комментаторы.
В акимате Астаны поспешили успокоить горожан, объяснив происхождение звука.
«По завершении отопительного сезона ежегодно производится продувка систем теплоэлектроцентралей. Так, к примеру, на ТЭЦ-2 была произведена такая продувка системы. Этот технологический процесс необходим для функционирования станции», — сообщили в городском акимате.
Ранее сообщалось, что с 19 апреля в Астане официально завершается отопительный сезон в связи с установившейся теплой погодой.
Напомним, в феврале в Астане на ТЭЦ-2 произошла авария. Отмечалось, что был отключен ТА-4, произошел разрыв компенсатора. Тогда в АО «Астана Энергия» сообщили, что произошла не авария, а лишь дефекты в работе ТА-4, которые позже были исправлены.
Между тем на февральском расширенном заседании обновленного правительства Токаев раскритиковал работу госорганов по работе ТЭЦ в стране, заявив, что каждый год казахстанцам приходится сталкиваться с одними и теми же проблемами.
«Обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов — одна из базовых функций правительства и акиматов. Однако каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы. Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния», — отмечал тогда президент.
Он также озвучил свои поручения по развитию коммунально-энергетической инфраструктуры в целом. Добавим, в феврале на странный шум жаловались и алматинцы. Отмечалось, что громкие рычащие звуки были слышны под утро. Ситуацию разъяснили в пресс-службе АО «Алматинские электрические станции».
Как выяснилось, сработала технологическая защита, вследствие чего некоторые жители близлежащих домов Алматы могли услышать шум. Отмечается, что при работе автоматических защит котла — это стандартная ситуация.