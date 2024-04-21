Всероссийские выставки, посвященные Великой Отечественной войне, открылись в Хабаровске

— Говоря о войне, мы привыкли для себя проецировать линию фронта, сражения, подвиги ветеранов, но мы не всегда помним о трагедии народа и людей, которые стали жертвами фашистов. Прежде всего, это мирное и, зачастую, беззащитное население, над которым совершали преступления. Эти преступления не имеют срока давности, и работа по выявлению тех чудовищных злодеяний ведётся и по сей день. Война — это не только окопы и штыковые атаки, война — это ещё сожжённые деревни, убитые старики, женщины и дети. Проект «Без срока давности» направлен на сохранение исторической памяти и старается показать весь масштаб смертоносной машины на территории нашей страны — прокомментировал председатель Регионального Отделения «Поисковое движение России» в Хабаровском крае Никита Кобзев.