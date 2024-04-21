Всероссийские выставки, посвященные Великой Отечественной войне, открылись в Хабаровске

19 апреля в Тихоокеанском государственном университете и в региональном Центре развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи торжественно открылись выставки «Без срока давности» (12+) и «Дни воинской славы: О героях и сражениях» (12+), посвященные событиям Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. В мероприятиях приняли участие представители исполнительной и законодательной власти края, общественники, активисты Поискового движения России, курсанты Центра военно-спортивной подготовки, студенты и школьники, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Материалы выставки «Дни воинской славы: О героях и сражениях» (12+) рассказывает зрителям о битвах за Сталинград, Кавказ, боях на Курской дуге и освобождении Донбасса. Это история об основных событиях великих сражений и их участниках, чьи судьбы были установлены в результате полевой и архивной работы участников Поискового движения России. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
— Великая Отечественная война стала самой трагической, но одновременно с этим и великой страницей в истории нашей страны. Мы должны помнить какой ценой далась нам Победа. Сохраняйте и чтите подвиги наших предков, наших родственников, которые жертвовали собой ради нашего будущего, — отметил ректор Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин.
— Говоря о войне, мы привыкли для себя проецировать линию фронта, сражения, подвиги ветеранов, но мы не всегда помним о трагедии народа и людей, которые стали жертвами фашистов. Прежде всего, это мирное и, зачастую, беззащитное население, над которым совершали преступления. Эти преступления не имеют срока давности, и работа по выявлению тех чудовищных злодеяний ведётся и по сей день. Война — это не только окопы и штыковые атаки, война — это ещё сожжённые деревни, убитые старики, женщины и дети. Проект «Без срока давности» направлен на сохранение исторической памяти и старается показать весь масштаб смертоносной машины на территории нашей страны — прокомментировал председатель Регионального Отделения «Поисковое движение России» в Хабаровском крае Никита Кобзев.
Экспозиции выставок являются передвижными и общедоступными. В дальнейшем они будут выставляться в общественных, образовательных и культурных учреждениях региона. Передвижение выставок курирует Краевой центр молодежных инициатив.