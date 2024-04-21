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Аэропорт Бодайбо приостановил работу из-за непогоды

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аэропорт Бодайбо закрыли для приема и отправления воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Вылет рейсов по маршрутам «Иркутск — Бодайбо» и «Бодайбо — Иркутск» отложен. Предварительно, воздушная гавань возобновит работу утром 22 апреля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует предоставление пассажирам необходимых услуг. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ситуация находится на контроле Байкало-Ангарского транспортного прокурора.