Аэропорт Бодайбо приостановил работу из-за непогоды

Аэропорт Бодайбо закрыли для приема и отправления воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Вылет рейсов по маршрутам «Иркутск — Бодайбо» и «Бодайбо — Иркутск» отложен. Предварительно, воздушная гавань возобновит работу утром 22 апреля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.