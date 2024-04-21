Красноярцев предупредили о штрафах за сжигание сухой травы и мусора

В краевом МЧС напомнили о наказании за за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании сухой травы и мусора на земельном участке, а также за нескошенную сухую траву на земельном участке.
Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф от 5 до 10 тысяч руб. при условии, что при этом не возник лесной пожар, не было уничтожено или повреждено чужое имущества, не был причинен тяжкий вред здоровью и не погибли люди.
В противном случае наступает уголовная ответственность. Статьями 168, 219 и 261 УК РФ предусмотрены достаточно жесткие санкции, к одним из которых относится лишение свободы на срок от 3 до 4 лет.
Добавим, с начала года на территории края зафиксировано около 60 палов травы. По каждому факту проводится проверка, устанавливаются виновные лица. Их привлекут к ответственности. В 2023 году к административной ответственности привлечено 800 человек, наложено штрафов на сумму свыше 6,1 млн рублей.