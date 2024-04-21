Последняя рабочая неделя апреля в Красноярске будет прохладной и дождливой

В понедельник, 22 апреля, температура днём будет достигать +7 градусов тепла, но ночью ожидается понижение до −1 градуса. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой дождь в дневное время суток, а в ночное время — мокрый снег. Ветер западный до 6 метров в секунду.