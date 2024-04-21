Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последняя рабочая неделя апреля в Красноярске будет прохладной и дождливой

По ночам красноярцев ожидают заморозки до −3 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 88% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: Аргументы и факты

Последняя рабочая неделя апреля в Красноярске ожидается прохладной и дождливой. По данным синоптиков Гидрометцентра России, по ночам красноярцев ожидают заморозки до −3 градусов.

В понедельник, 22 апреля, температура днём будет достигать +7 градусов тепла, но ночью ожидается понижение до −1 градуса. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой дождь в дневное время суток, а в ночное время — мокрый снег. Ветер западный до 6 метров в секунду.

Во вторник, 23 апреля, днём ожидается до +5 градусов тепла, ночью похолодает до −3 градусов. День будет пасмурный, ночью пройдёт небольшой снег, ветер западный до 4 метров в секунду.

В среду, 24 апреля, днём до +2 градусов тепла, ночью температура понизится до −1 градуса. Ожидается пасмурная погода, дождь со снегом в дневное и вечернее время. Ветер западный до 4 метров в секунду.

В четверг, 25 апреля, воздух днём прогреется до +3 градусов, ночью будет до −3 градусов. Прогнозируется пасмурная погода, дождь в дневное время, а ночью пройдёт небольшой снег. Ветер западный до 2−3 метров в секунду.

В пятницу, 26 апреля, ожидается потепление до +6 градусов, ночью похолодает до −3 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, дождь в дневное время и небольшой снег ночью. Ветер северо-западный до 2−3 метров в секунду.

В субботу, 27 апреля, воздух днём прогреется до +9 градусов тепла, ночью температура будет до +1 градуса тепла. Ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь в дневное время, в вечернее время суток пройдёт небольшой снег. Ветер северо-западный до 2−3 метров в секунду.