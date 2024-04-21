В Башкирии из-за паводка поднялось три реки

Максимальный подъем уровня воды отмечается на реках Белой в Мелеузе (+17 см, текущий уровень 318 см, выход реки на пойму 879 см), Буй в Нефтекамске у села Амзя (+12 см, текущий уровень 138 см, выход на пойму 580 см), Деме в Уфе на станции М5-Дема (+11 см, 497 см и 520 см соответственно) и Белой в селе Бугульчан Куюргазинского района (+10 см, 294 см, 447 см).