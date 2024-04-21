Подморозит и намочит. Что ждать от погоды 21 апреля?

Также ночью местами осадки (дождь, по северо-западу с мокрым снегом). Утром и днем временами осадки (в основном дождь), по востоку во многих районах сильные осадки. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый 2−7 м/с, утром и днем северный, северо-восточный порывистый, по востоку сильный порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами заморозки 0..-1°С; максимальная температура воздуха днем +6..+12°С, по юго-западу до +14°С.
Минск
Облачно. Временами осадки (в основном дождь) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 12 м/с.
Брест
Преобладание облачной погоды. Временами небольшой дождь (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +11..+13°C. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.
Витебск
Преобладание облачной погоды. Временами сильные осадки (в основном дождь) (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +7..+9°C. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гомель
Преобладание облачной погоды. Утром и днем временами сильный дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 15−18 м/с.
Гродно
Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер северный, 4−9 м/с.
Могилев
Облачно. Временами сильные осадки (в основном дождь) (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +7..+9°C. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 15−18 м/с.