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Подморозит и намочит. Что ждать от погоды 21 апреля?

Синоптики прогнозируют в воскресенье, 21 апреля дождливую погоду. Будет облачно, ночью с прояснениями.

Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 88% 757 мм рт. ст. +12°

Также ночью местами осадки (дождь, по северо-западу с мокрым снегом). Утром и днем временами осадки (в основном дождь), по востоку во многих районах сильные осадки. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый 2−7 м/с, утром и днем северный, северо-восточный порывистый, по востоку сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами заморозки 0..-1°С; максимальная температура воздуха днем +6..+12°С, по юго-западу до +14°С.

Минск

Облачно. Временами осадки (в основном дождь) (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 12 м/с.

Брест

Преобладание облачной погоды. Временами небольшой дождь (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +11..+13°C. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.

Витебск

Преобладание облачной погоды. Временами сильные осадки (в основном дождь) (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +7..+9°C. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гомель

Преобладание облачной погоды. Утром и днем временами сильный дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 15−18 м/с.

Гродно

Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер северный, 4−9 м/с.

Могилев

Облачно. Временами сильные осадки (в основном дождь) (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +7..+9°C. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 15−18 м/с.