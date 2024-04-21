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Красноярский VK Fest проверят на доступность для маломобильной аудитории

Об инклюзивной доступности рассказали организаторы.

Источник: Наш Красноярский край

Российский фестиваль VK Fest в Красноярске проверят на доступность для гостей на инвалидных колясках.

Как отмечают организаторы, они считают фестиваль инклюзивным, поэтому и видеотрансляции будут переведены на русский жестовый язык.

— Мы хотим, чтобы фестиваль был доступен всем, — подчеркивают в сообществах фестиваля.

Напомним, фестиваль VK Fest (12+) в Красноярске пройдет впервые летом 2024 года. Для краевого центра это первое подобное за последние годы крупное событие. Участие в организации принимает и местный Сибирский институт развития креативных индустрий, который дополнит фестиваль площадками местных мастеров.

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