Красноярский VK Fest проверят на доступность для маломобильной аудитории

Российский фестиваль VK Fest в Красноярске проверят на доступность для гостей на инвалидных колясках.
Как отмечают организаторы, они считают фестиваль инклюзивным, поэтому и видеотрансляции будут переведены на русский жестовый язык.
— Мы хотим, чтобы фестиваль был доступен всем, — подчеркивают в сообществах фестиваля.
Напомним, фестиваль VK Fest (12+) в Красноярске пройдет впервые летом 2024 года. Для краевого центра это первое подобное за последние годы крупное событие. Участие в организации принимает и местный Сибирский институт развития креативных индустрий, который дополнит фестиваль площадками местных мастеров.