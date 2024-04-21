Красноярский VK Fest проверят на доступность для маломобильной аудитории

Напомним, фестиваль VK Fest (12+) в Красноярске пройдет впервые летом 2024 года. Для краевого центра это первое подобное за последние годы крупное событие. Участие в организации принимает и местный Сибирский институт развития креативных индустрий, который дополнит фестиваль площадками местных мастеров.