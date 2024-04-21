Назван вирус, способный вызвать новую пандемию на планете

Еще 21 процент респондентов уверены, что угрозой для всего мира станет «Вирус Х» — еще не выявленный микроорганизм, который появится неожиданно, так же, как и вирус Sars-CoV-2. Кроме того, 15 процентов опрошенных ученых уверены, что Sars-CoV-2 снова может спровоцировать пандемию. Другие смертельные микроорганизмы, такие как вирусы Ласса, Нипах, Эбола и Зика, были оценены как серьезные глобальные угрозы лишь незначительным количеством экспертов.