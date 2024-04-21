Найдены новые данные о генеалогическом древе Джучи Хана

«В Тарихи гузадин нусрат-наме, имеется информация, которая не указана была ранее. Например, Музайнам сап, например, количество сыновей Джучи хана, то есть мы из Гузадин мы можем узнать более подробно о семейной генеалогии чингизидов, то есть потомков Чингисхана», — рассказала секретарь научно-исследовательского Института изучения Улуса Джучи Айгерим Жумабаева.