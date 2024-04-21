В мэрии ответили на просьбы челябинцев отключить отопление из-за 29-градусной жары

Для облегчения ситуации могут помочь и действия «на местах». То есть управляющие компании могут отрегулировать внутридомовые системы отопления, чтобы снизить нагрев батарей. Также в квартирах, где батареи оснащены регулятором, можно выставить их на минимальные значения. Также администрация Челябинска отправила во все управляющие компании города обращения с рекомендацией регулировать подачу теплоносителя с учетом погоды.