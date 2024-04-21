В мэрии ответили на просьбы челябинцев отключить отопление из-за 29-градусной жары

Как сообщили в администрации Челябинска, сейчас, в связи с потеплением, городская система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах. Температура теплоносителя составляет не более 75 градусов. Это позволяет нагревать горячую воду до 60 градусов, как и положено по нормативу. Отключать отопление совсем не будут из-за негативного прогноза погоды.
— По прогнозу синоптиков в Челябинске на следующей неделе ожидается значительное похолодание. Теплоснабжающие организации продолжают подавать теплоноситель. То есть отопление в дома подаётся и оно ещё точно понадобится, — уточнили в мэрии.
Для облегчения ситуации могут помочь и действия «на местах». То есть управляющие компании могут отрегулировать внутридомовые системы отопления, чтобы снизить нагрев батарей. Также в квартирах, где батареи оснащены регулятором, можно выставить их на минимальные значения. Также администрация Челябинска отправила во все управляющие компании города обращения с рекомендацией регулировать подачу теплоносителя с учетом погоды.
Напомним, на предстоящей неделе синоптики прогнозируют в Челябинске резкое похолодание до +3-х и даже осадки со снегом.