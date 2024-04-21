Узбекские гребцы завоевали путевки на Олимпиаду в Париже — имена

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Узбекские гребцы, завоевавшие путевки на соревнованиях в Японии, будут участвовать на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета.
Лицензиаты Париж-2024 определились в ходе лицензионного турнира Азии по гребле на байдарках и каноэ, проходящего в эти дни в Токио.
В данных соревнованиях представительнице сборной Узбекистана Нилуфар Зокировой в гонке на 200 метров удалось завоевать золотую медаль. Благодаря этому результату спортсменка стала обладательницей лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024. Олимпиада станет второй по счету для спортсменки.
Байдарочник Шахриёр Махкамов тоже примет участие на Олимпиаде, отметили в Комитете.
В завершающий день лицензионного турнира по гребле на байдарках и каноэ представитель сборной Узбекистана в гонке на 1000 метров завоевал золотую награду и удостоился лицензии на летние Олимпийские игры в Париже.
Кроме того, список лицензиатов Париж-2024 пополнила представительница сборной республики Анна Пракатень на лицензионном турнире по академической гребле в Южной Корее.
«Чемпионка Азиады Ханчжоу-2022 Анна Пракатень в одиночном направлении среди женщин завоевала лицензию Париж-2024 и пополнила копилку делегации Узбекистана», — говорится в сообщении.
Кроме этого, гребцы Шахзод Нурматов и Собир Сафаралиев успешно выступили на лицензионном турнире, организованном в Южной Корее, и завоевали путевку в Париж-2024 в парной программе, добавили в пресс-службе.
Таким образом количество лицензий спортсменов из Узбекистана на главные старты четырехлетия в Париже достигло 35.