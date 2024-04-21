Помог, пока остальные просто смотрели: парень спас мальчика, который увяз в грязи по пояс в центре Усть-Илимска

— Не волнуйся, все нормально! — такими словами парень успокаивает мальчика, увязшего в грязи в центре Усть-Илимска. Молодой человек снял футболку, чтобы не запачкаться, но его обувь уже наполнилась землей. Рядом с ним по пояс, барахтается ребенок. Он пытается выбраться, но все безуспешно. Парень протягивает ему руку и осторожно вытаскивает одну ногу, однако вторая еще находится в земле.
Этот инцидент произошел на площади около Дворца культуры «Дружба» в Усть-Илимске 18 апреля. Судя по всему, на месте проводили строительные работы, но кучу земли, раскиданную по всему участку, убрать не успели. Очевидцы утверждают, что место не было огорожено. Туда забрел 8-летний мальчик. Он не ожидал, что застрянет в вязкой массе, на целых 30 минут. Площадь перед «Дружбой» была полна людей, но школьник в грязи не привлек их внимание, ведь дети иногда играют в подобных местах. В какой-то момент ребенок понял, что сам освободиться не сможет. Он стал звать на помощь. На просьбы маленького сибиряка никто не откликнулся. К счастью, неподалеку работал молодой человек, который узнал о происшествии случайно. Но бросил все свои дела, чтобы помочь мальчику.
— Я был на работе. Мне звонит мама и говорит, что неподалеку ребенок барахтается в грязи и не может выбраться. Недолго думая, я закрыл смену и пошел искать место, где застрял мальчишка, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск 18-летний Ярослав Шипилов из Усть-Илимска.
Ярослав залез в грязь и буквально начал откапывать школьника, у которого по щекам уже текли слезы.
— Там была глубина около метра или даже больше. Мальчик очень громко кричал, звал на помощь. Думаю, что его охватила паника, потому что на слова ребенок не реагировал. Ему просто хотелось поскорее выбраться. Это усложняло спасение. Он дергался и закапывал себя еще сильнее.
— Не понимаю, что в моем поступке героического? Есть реальные герои, которые сейчас в зоне СВО защищают страну. А я просто человек, к тому же, раньше никого не спасал. Бывало, что помогал бабушке перейти дорогу или подавал руку тому, кто поскользнулся и упал, но это уже само собой разумеющиеся, — говорит Ярослав.
Сибиряк учится в Усть-Илимском техникуме лесопромышленных технологий на специальности «Слесарь по ремонту строительных машин», а также подрабатывает в павильоне ремонта мобильных телефонов. После окончания техникума планирует поступить в университет, чтобы отучиться на специалиста ФСИН в Красноярске.
Ярослав — старший ребенок в семье. У него есть 10-летний брат и 2-летняя сестра. Отец Ярослава отправился на СВО в 2022 году. Все родные и близкие ждут его скорейшего возвращения.