Помог, пока остальные просто смотрели: парень спас мальчика, который увяз в грязи по пояс в центре Усть-Илимска

Этот инцидент произошел на площади около Дворца культуры «Дружба» в Усть-Илимске 18 апреля. Судя по всему, на месте проводили строительные работы, но кучу земли, раскиданную по всему участку, убрать не успели. Очевидцы утверждают, что место не было огорожено. Туда забрел 8-летний мальчик. Он не ожидал, что застрянет в вязкой массе, на целых 30 минут. Площадь перед «Дружбой» была полна людей, но школьник в грязи не привлек их внимание, ведь дети иногда играют в подобных местах. В какой-то момент ребенок понял, что сам освободиться не сможет. Он стал звать на помощь. На просьбы маленького сибиряка никто не откликнулся. К счастью, неподалеку работал молодой человек, который узнал о происшествии случайно. Но бросил все свои дела, чтобы помочь мальчику.