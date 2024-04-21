В Пермском крае на реке Чусовой ждут резкий подъем уровня воды

В Пермском крае из-за повышения температуры воздуха прогнозы подъемов уровней воды на реках региона пока не меняются. Самый высокий уровень подъема воды уже в ближайшие дни,
Как пояснили в ГИС центре ПГНИУ, пик ожидаемого уровня воды на Чусовой станет самым высоким с 2019 года и составит 580 см. В Кудымкаре на реке Иньве он будет близким к норме — 480 −530 см.
В Пермском крае синоптики отмечают крайне редкое метеорологическое явление, когда при очень высокой температуре воздуха не происходит интенсивного таяния снега. На горных Западно-Уральских увалах к северу от Чусового сохраняется сплошной снежный покров. Температура воздуха над ним превышает +20 градусов — на метеостанции Губахи она достигла +23,7 градусов.
По информации РусГидро, на Воткинской ГЭС с 17 апреля начал увеличиваться уровень воды с отметки 85,23 м до 85,68 м. За прошедшие сутки на 365 куб. м в сек. увеличился приток. На Камской ГЭС уровень воды продолжает увеличиваться с конца прошлой недели и сейчас составляет 103,27 м — прирост более метра, приток за сутки составил 900 куб. м в сек.