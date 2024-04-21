В Пермском крае на реке Чусовой ждут резкий подъем уровня воды

По информации РусГидро, на Воткинской ГЭС с 17 апреля начал увеличиваться уровень воды с отметки 85,23 м до 85,68 м. За прошедшие сутки на 365 куб. м в сек. увеличился приток. На Камской ГЭС уровень воды продолжает увеличиваться с конца прошлой недели и сейчас составляет 103,27 м — прирост более метра, приток за сутки составил 900 куб. м в сек.