В Приангарье открыли регистрацию на международный молодежный форум «Байкал»

Главной темой форума в этом году станут «Цели устойчивого развития», которые будут рассмотрены в рамках четырех направлений: туризм, предпринимательство, молодежные сообщества и диалог культур. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Губернатор региона Игорь Кобзев отметил важность форума как площадки для реализации молодежных инициатив и получения грантовой поддержки. Ожидается участие большого числа экспертов, что говорит о востребованности форума.
Подать заявку можно на официальном сайте форума до 29 июня. В этом году организаторы планируют отобрать 600 участников из России и других стран. В прошлом году форум «Байкал» собрал более шести тысяч заявок из 86 регионов России и зарубежных стран.