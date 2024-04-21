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В Приангарье открыли регистрацию на международный молодежный форум «Байкал»

Стартовала регистрация на международный молодежный форум «Байкал», который пройдет с 12 по 16 августа в заливе Мухор.

Источник: Соцсети

Главной темой форума в этом году станут «Цели устойчивого развития», которые будут рассмотрены в рамках четырех направлений: туризм, предпринимательство, молодежные сообщества и диалог культур. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор региона Игорь Кобзев отметил важность форума как площадки для реализации молодежных инициатив и получения грантовой поддержки. Ожидается участие большого числа экспертов, что говорит о востребованности форума.

Подать заявку можно на официальном сайте форума до 29 июня. В этом году организаторы планируют отобрать 600 участников из России и других стран. В прошлом году форум «Байкал» собрал более шести тысяч заявок из 86 регионов России и зарубежных стран.