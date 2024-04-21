820 организаций для отдыха детей подготовят в Иркутской области к лету

820 организаций, в том числе детские лагеря и санатории подготовят в Иркутской области для оздоровления и отдыха детей в летний период. На эти цели из регионального бюджета направят более 1,2 млрд рублей. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе кабмина региона.
При этом в 2024 году в организациях с двух-пятиразовым питанием за счет средств областного бюджета отдохнут около 70 тысяч детей, за счет средств из всех источников — не менее 88 тысяч детей.
«Малозатратными формами отдыха запланировано охватить не менее 160 тысяч детей. При подготовке к оздоровительному сезону важно учитывать множество факторов. В их числе — безопасность мест отдыха, организация досуга детей и подростков и молодежи. Не стоит забывать и о военно-патриотической и образовательной составляющих», — подчеркнул глава Минобра региона Максим Парфенов.
Особое внимание при проведении оздоровительной кампании уделят детям-инвалидам, детям-сиротам, детям и подросткам, которые состоят на различных профилактических учетах, детям участников СВО. В ведении Минсоцразвития Иркутской области находятся 13 детских лагерей, где летом отдохнут не менее 2 тысяч детей, которые преимущественно находятся в трудной жизненной ситуации.
Добавим, что все учреждения намерены обеспечить охраной. Планируется задействовать представителей казачества и членов добровольных народных дружин, общественных организаций «Совет отцов», «Совет матерей». За каждым объектом отдыха и оздоровления детей закрепят ответственных лиц из числа руководителей территориальных органов внутренних дел.
Кроме того, летом будет организован не только отдых, но и трудовая занятость всех ребят, которые состоят на профилактическом учете. Трудоустроить хотят около 11,8 тысячи человек, в том числе 7−8 тысяч человек — в летние каникулы. На эти цели из бюджета региона выделят 28,4 млн рублей.
На базе Областного Центра профилактики наркомании, а также в Усть-Илимске и в Усть-Куте откроют профилактические квест-комнаты (12+), где ребятам расскажут о последствиях употребления и распространения наркотиков. Кроме того, на базе Центра будет работать интеллектуально-профилактический клуб «Разминка для мозга». Специалисты проведут интерактивные профилактические мероприятия в формате квизов, квестов, брейн-рингов, деловых игр, викторин, кинолекториев, тренингов в детских оздоровительных лагерях в рамках проекта «Летний лагерь — территория здоровья». Запланирован комплекс мероприятий патриотической, творческой направленности.