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820 организаций для отдыха детей подготовят в Иркутской области к лету

На эти цели направят более 1,2 млрд рублей.

Источник: KrasnodarMedia.su

820 организаций, в том числе детские лагеря и санатории подготовят в Иркутской области для оздоровления и отдыха детей в летний период. На эти цели из регионального бюджета направят более 1,2 млрд рублей. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе кабмина региона.

При этом в 2024 году в организациях с двух-пятиразовым питанием за счет средств областного бюджета отдохнут около 70 тысяч детей, за счет средств из всех источников — не менее 88 тысяч детей.

«Малозатратными формами отдыха запланировано охватить не менее 160 тысяч детей. При подготовке к оздоровительному сезону важно учитывать множество факторов. В их числе — безопасность мест отдыха, организация досуга детей и подростков и молодежи. Не стоит забывать и о военно-патриотической и образовательной составляющих», — подчеркнул глава Минобра региона Максим Парфенов.

Особое внимание при проведении оздоровительной кампании уделят детям-инвалидам, детям-сиротам, детям и подросткам, которые состоят на различных профилактических учетах, детям участников СВО. В ведении Минсоцразвития Иркутской области находятся 13 детских лагерей, где летом отдохнут не менее 2 тысяч детей, которые преимущественно находятся в трудной жизненной ситуации.

Добавим, что все учреждения намерены обеспечить охраной. Планируется задействовать представителей казачества и членов добровольных народных дружин, общественных организаций «Совет отцов», «Совет матерей». За каждым объектом отдыха и оздоровления детей закрепят ответственных лиц из числа руководителей территориальных органов внутренних дел.

Кроме того, летом будет организован не только отдых, но и трудовая занятость всех ребят, которые состоят на профилактическом учете. Трудоустроить хотят около 11,8 тысячи человек, в том числе 7−8 тысяч человек — в летние каникулы. На эти цели из бюджета региона выделят 28,4 млн рублей.

Как сообщила заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Ирина Авдеева, по региональному проекту «Развитие системы поддержки молодежи» за счет субсидии «Регион для молодых» в 10 муниципальных образованиях региона через проведение дворовых игр будет реализована программа летней занятости детей, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета. Для этих целей подготовку пройдут 24 инструктора. Провести планируется порядка 720 мероприятий, охватить более 7,2 тысячи человек.

На базе Областного Центра профилактики наркомании, а также в Усть-Илимске и в Усть-Куте откроют профилактические квест-комнаты (12+), где ребятам расскажут о последствиях употребления и распространения наркотиков. Кроме того, на базе Центра будет работать интеллектуально-профилактический клуб «Разминка для мозга». Специалисты проведут интерактивные профилактические мероприятия в формате квизов, квестов, брейн-рингов, деловых игр, викторин, кинолекториев, тренингов в детских оздоровительных лагерях в рамках проекта «Летний лагерь — территория здоровья». Запланирован комплекс мероприятий патриотической, творческой направленности.