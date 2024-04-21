820 организаций для отдыха детей подготовят в Иркутской области к лету

820 организаций, в том числе детские лагеря и санатории подготовят в Иркутской области для оздоровления и отдыха детей в летний период. На эти цели из регионального бюджета направят более 1,2 млрд рублей. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе кабмина региона.