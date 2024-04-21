Иркутск готовится к первому книжному фестивалю «КнигаМай»

Жителей и гостей города ждет насыщенная программа: презентации книг, лекции, литературные встречи, мастер-классы и семейные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Главным событием фестиваля станет книжная ярмарка, где будут представлены книги от десятков издательств и магазинов.
«КнигаМай» проводится в рамках проекта «Читающая Россия» и станет вторым весенним книжным праздником в Иркутске. Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина отметила, что интерес жителей к таким мероприятиям подтверждает любовь к литературе и чтению в регионе.
Сейчас формируется программа фестиваля. Издательства, желающие принять участие, могут зарегистрироваться на сайте мероприятия. Афиша событий будет опубликована 14 мая.