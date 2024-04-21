Иркутск готовится к первому книжному фестивалю «КнигаМай»

«КнигаМай» проводится в рамках проекта «Читающая Россия» и станет вторым весенним книжным праздником в Иркутске. Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина отметила, что интерес жителей к таким мероприятиям подтверждает любовь к литературе и чтению в регионе.