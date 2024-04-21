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Два лесных пожара ликвидированы в Иркутской области

За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидированы два лесных пожара в Эхирит-Булагатском и Зиминском районах.

Источник: Соцсети

Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Эхирит-Булагатском районе пожар возник 20 апреля на площади 2 га в лиственных насаждениях. Огонь перешел в лесной фонд с земель иных категорий. Возгорание было оперативно ликвидировано в тот же день.

В Зиминском районе пожар возник 19 апреля по вине местного населения и охватил площадь 17 га, из которых 2 га — нелесная площадь. Пожар был ликвидирован 20 апреля.

В тушении пожаров были задействованы 63 человека, в том числе 45 работников лесопожарных станций, и 19 единиц наземной техники.

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