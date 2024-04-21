Два лесных пожара ликвидированы в Иркутской области

Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
В Эхирит-Булагатском районе пожар возник 20 апреля на площади 2 га в лиственных насаждениях. Огонь перешел в лесной фонд с земель иных категорий. Возгорание было оперативно ликвидировано в тот же день.
В Зиминском районе пожар возник 19 апреля по вине местного населения и охватил площадь 17 га, из которых 2 га — нелесная площадь. Пожар был ликвидирован 20 апреля.
В тушении пожаров были задействованы 63 человека, в том числе 45 работников лесопожарных станций, и 19 единиц наземной техники.