В Ростовской области пройдут перебои телерадиовещания

Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупредила жителей Ростовской области о перебоях телерадиовещания. Перерывы трансляции могут произойти с 22 по 28 апреля.
Отключения телерадиосигнала возможны в следующих населенных пунктах:
22 апреля.
8.00 — 11.00 (РТРС-1), 11.00 — 20.00 (РТРС-1, РТРС-2).
Нижнежуравский (Константиновский р-н).
10.00 — 19.00.
Новошахтинск.
11.00 — 17.00.
Савдя (Заветинский район).
16.00 — 21.00.
Ильинка (Белокалитвинский район).
23 апреля.
9.00 — 18.00 (РТРС-1), 16.00 — 18.00 (РТРС-2).
Зеленовка (Тарасовский район).
10.00 — 16.00 (РТРС-1, РТРС-2 (0), 11.00 — 20.00 (РТРС-1, РТРС-2).
Матвеев Курган (Матвеево-Курганский район).
11.00 — 17.00.
Маркинская (Цимлянский район).
11.00 — 20.00 (РТРС-1, РТРС-2 (0), 17.00 — 20.00 (РТРС-1, РТРС-2).
Нижнежуравский (Константиновский район).
8.00 — 20.00 (РТРС-1), 17.00 ¬¬— 20.00 (РТРС-2).
Хуторской (Зимовниковский район).
24 апреля.
10.00 — 21.00 (РТРС-2), 16.00 — 21.00 (РТРС-1).
Обливская (Обливский район).
11.00 — 17.00.
Сухой Лог (Верхнедонской район).
8.00 — 20.00 (РТРС-1), 11.00 — 17.00 (РТРС-1, РТРС-2), 11.00 — 20.00 (РТРС-2).
Хуторской (Зимовниковский район).
25 апреля.
8.00 — 20.00 (РТРС-1), 17.00 — 20.00 (РТРС-2),
Хуторской (Зимовниковский район).
10.00 — 21.00 (РТРС-1), 16.00 — 21.00 (РТРС-2).
Чирский (Советский район).
26 апреля.
9.00 — 21.00 (РТРС-1), 16.00 — 21.00 (РТРС-2).
Знаменка (Морозовский район).
11.00 — 17.00.
Нижнекалинов (Константиновский район).
Титовка (Миллеровский район).
27 апреля.
9.00 — 18.00 (РТРС-1), 16.00 — 18.00 (РТРС-2).
Войково (Тарасовский район).