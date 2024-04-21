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В Ростовской области пройдут перебои телерадиовещания

С 22 в Ростовской области будет пропадать телерадиосигнал.

Источник: Комсомольская правда

Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупредила жителей Ростовской области о перебоях телерадиовещания. Перерывы трансляции могут произойти с 22 по 28 апреля.

Отключения телерадиосигнала возможны в следующих населенных пунктах:

22 апреля.

8.00 — 11.00 (РТРС-1), 11.00 — 20.00 (РТРС-1, РТРС-2).

Нижнежуравский (Константиновский р-н).

10.00 — 19.00.

Новошахтинск.

11.00 — 17.00.

Савдя (Заветинский район).

16.00 — 21.00.

Ильинка (Белокалитвинский район).

23 апреля.

9.00 — 18.00 (РТРС-1), 16.00 — 18.00 (РТРС-2).

Зеленовка (Тарасовский район).

10.00 — 16.00 (РТРС-1, РТРС-2 (0), 11.00 — 20.00 (РТРС-1, РТРС-2).

Матвеев Курган (Матвеево-Курганский район).

11.00 — 17.00.

Маркинская (Цимлянский район).

11.00 — 20.00 (РТРС-1, РТРС-2 (0), 17.00 — 20.00 (РТРС-1, РТРС-2).

Нижнежуравский (Константиновский район).

8.00 — 20.00 (РТРС-1), 17.00 ¬¬— 20.00 (РТРС-2).

Хуторской (Зимовниковский район).

24 апреля.

10.00 — 21.00 (РТРС-2), 16.00 — 21.00 (РТРС-1).

Обливская (Обливский район).

11.00 — 17.00.

Сухой Лог (Верхнедонской район).

8.00 — 20.00 (РТРС-1), 11.00 — 17.00 (РТРС-1, РТРС-2), 11.00 — 20.00 (РТРС-2).

Хуторской (Зимовниковский район).

25 апреля.

8.00 — 20.00 (РТРС-1), 17.00 — 20.00 (РТРС-2),

Хуторской (Зимовниковский район).

10.00 — 21.00 (РТРС-1), 16.00 — 21.00 (РТРС-2).

Чирский (Советский район).

26 апреля.

9.00 — 21.00 (РТРС-1), 16.00 — 21.00 (РТРС-2).

Знаменка (Морозовский район).

11.00 — 17.00.

Нижнекалинов (Константиновский район).

Титовка (Миллеровский район).

27 апреля.

9.00 — 18.00 (РТРС-1), 16.00 — 18.00 (РТРС-2).

Войково (Тарасовский район).