Хабенский, Егор Крид и «Квартет И»: какие звезды приедут в Самару в мае 2024

В последнем месяце весны в Самаре ожидается разнообразный «звездный» репертуар. Наряду с артистами российской эстрады город со своими перформансами посетят известные актеры кино и театра. Расскажем, какие селебы приедут в Самару в мае 2024 года.
Концерт Гарика Сукачева в Самаре 1 мая 2024.
Когда: 1 мая, 20.00.
Где: МТЛ «Арена» (ул. Советской Армии, 253а).
Билеты: 2700−10000 ₽
Лидер «Неприкасаемых» и «Бригады С», харизматичный хулиган Гарик Сукачев представит в Самаре обновленную программу «Вся власть поэтамъ 2.0» (12+). Его музыка — неповторимый микс блюза, рока и блатной песни — давно всеми любима и мгновенно узнаваема.
Группа «План Ломоносова».
Когда: 5 мая, 20.00.
Где: КЗ «Сигнал» (ул. Лесная, 23к2).
Билеты: 1600−3000 ₽
Группа «План Ломоносова» многим стала известна потому, что в ней солирует российский актер, звезда сериала «Интерны» Александр Ильин мл. А ребята уже более 10 лет играют качественный бодрящий арт-панк. Концерт 16+.
Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева.
Когда: 10 мая, 21.00.
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 1800−5000 ₽
13-й Пасхальный фестиваль под управлением маэстро Валерия Гергиева посвящен юбилеям великих композиторов. В этом году чествуют Римского-Корсакова, Мусоргского и Глинку, чьи произведения будут особенно ярко звучать на фестивале.
Константин Хабенский.
Когда: 13 мая, 19.00.
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 2500−5500 ₽
Топовый актер российского кино Константин Хабенский сыграет главную роль в спектакле Александра Цыпкина «Интуиция» (18+). Хабенский, Цыпкин и Ольга Литвинова читают монологи людей, которые только что умерли, попали на тот свет и делятся своими последними воспоминаниями об этом дне.
Концерт Александра Розенбаума в Самаре 18 мая 2024.
Когда: 18 мая, 19.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 2000−8000 ₽
Александр Розенбаум — один из ярчайших представителей жанра авторской песни, пользующийся огромной популярностью как в России, так и за ее пределами. В Самару певец приедет с программой «Летать — так летать» (6+).
Леонид Агутин и «Квартет И».
Когда: 23 мая, 20.00.
Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222).
Билеты: 2000−9000 ₽
Театрально-музыкальный проект участников «Квартета И» и Леонида Агутина «Письма и песни мужчин среднего возраста» (16+) выдержан в той же стилистике, что и киносерия «О чем говорят мужчины». Связующей нитью спектакля выступают цитаты из писем великих поэтов и писателей недавнего прошлого, а объединяющей силой — песни, которым в постановке отведено особое место.
Концерт Егора Крида в Самаре 26 мая 2024.
Когда: 26 мая, 20.00.
Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222).
Билеты: 1500−6000 ₽
Концерт самого завидного жениха на российской эстраде в Самаре был перенесен с конца марта. Егор Крид отправился в новый гастрольный тур по России. Все до одной любимые песни, новые, еще нигде не звучавшие хиты, танцы до упаду, живой звук и любовь — все это в большом двухчасовом шоу Крида (12+).
Группа «Demo».
Когда: 31 мая, 20.00.
Где: «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15).
Билеты: 700−5600 ₽
Группа «Demo» в 1998 году взорвала страну своими хитами «Солнышко в руках» и «2000 лет». Правда, солистка коллектива сменилась, но это и не важно — фанатов у группы меньше не стало. Концерт 18+.