Хабенский, Егор Крид и «Квартет И»: какие звезды приедут в Самару в мае 2024

Концерт самого завидного жениха на российской эстраде в Самаре был перенесен с конца марта. Егор Крид отправился в новый гастрольный тур по России. Все до одной любимые песни, новые, еще нигде не звучавшие хиты, танцы до упаду, живой звук и любовь — все это в большом двухчасовом шоу Крида (12+).