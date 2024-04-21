В Алуште двое суток не будет воды

«Более суток в Алуште будут наблюдаться перебои водоснабжения — частичное или полное отсутствие воды, сниженное давление. В связи со строительством автотрассы в поселке Красный Рай подрядной организацией будут производиться работы по выносу водоводов», — говорится в сообщении.
Ограничение водоснабжения начнется с 00.10 22 апреля и продлится до 22.00 23 апреля.
Гражданам рекомендуют сделать запас воды на двое суток.
«Дополнительно силами Алуштинского филиала ГУП РК “Вода Крыма” будет организован подвоз питьевой воды. График подвоза будет размещен на информационных ресурсах ГУП РК “Вода Крыма”, — уточняют в министерстве ЖКХ РК.