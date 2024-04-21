В Алуште двое суток не будет воды

«Более суток в Алуште будут наблюдаться перебои водоснабжения — частичное или полное отсутствие воды, сниженное давление. В связи со строительством автотрассы в поселке Красный Рай подрядной организацией будут производиться работы по выносу водоводов», — говорится в сообщении.