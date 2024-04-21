Мокрый снег выпадет в Беларуси в начале недели

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Неустойчивая погода с температурой ниже климатической нормы будет наблюдаться в Беларуси в последней декаде апреля, рассказал в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.
По его словам, в начале следующей недели за погоду будет отвечать южный циклон, который принесет на большую часть территории страны дожди и мокрый снег. При этом влажность будет составлять 90%.
В понедельник утром температура воздуха будет находиться в диапазоне −1°C…+5°C. Днем воздух прогреется до +8°C. На следующий день температура воздуха составит от +2°C по северо-востоку до +10°C по юго-западу.
В середине недели республику накроет очередной южный циклон, которые принесет с собой кратковременные дожди. Температура воздуха в среду ночью будет в диапазоне от −2°C до +3°C, а днем температура воздуха будет составлять от +6°C до +12°C.
В четверг и пятницу циклон начнет двигаться в северном направлении. При этом будут наблюдаться кратковременные дожди, все еще будет сохраняться вероятность мокрого снега.
«Ночью 0…+6°C. Днем в четверг +6°C…+12°C, в пятницу от +3°C по северо-западу до +11°C по Брестской области».
В выходные в Беларуси станет теплее, но дожди по-прежнему будут идти. В субботу ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +3°C до +8°C, днем от +7°C в Витебске до +16°C в Бресте, в воскресенье +10°C…+15°C.